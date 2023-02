Animi tesi, Tuttosport: "Calhanoglu sfida Theo. Sono gli accendi derby"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione di questa mattina di Tuttosport fa leva sugli animi caldi che spesso, ragionevolmente, accompagnano i derby di Milano fin dai primi incroci. IN questo senso il quotidiano titola: "Calhanoglu sfida Theo. Sono gli accendi derby". Potrebbero essere loro due i calciatori più caldi sul terreno di gioco: ex compani, ora rivali. Da una parte non è stato digerito il passaggio ai cugini, dall'altra i festeggiamenti per lo scorso scudetto. I due calciatori arrivano da momenti e stati di forma profondamente opposti con il terzino francese del Milan che, come tutta la sua squadra, è alla ricerca di se stesso. Il derby è la giusta occasione per risollevarsi.