Appuntamento a San Siro. Tuttosport: "Tra Milan e Atalanta che duelli per l'Europa!"

Milan e Atalanta si giocheranno tantissimo questa sera, motivo per il quale sulla partita di San Siro saranno puntati tutti i riflettori di questa domenica di Pasqua. Per entrambe le formazioni la posta in palio va oltre i 3 punti che si contenderanno, anche perché vincere permetterebbe all'una, tanto quanto all'altra, di avere un boost importante in vista di questo intenso finale di stagione.

In merito alla sfida di questa sera Tuttosport ha questa mattina titolato "Tra Milan e Atalanta che duelli per l'Europa!", riferendosi ovviamente alla sfide nella sfida alle quali assisteremo oggi. Da Leao-Lookman a Maignan-Carnesecchi, passando per Fofana-Ederson fino ad arrivare a Gabbia-Retegui. Insomma, ci sarà da divertirsi.