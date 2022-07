AS titola così in prima pagina: "Asensio vuole continuare con il Real"

MilanNews.it

Direttamente dalla Spagna, AS, uno dei maggiori quotidiani sportivi, nella sua prima pagina di oggi titola così in taglio alto: "Asensio vuole continuare". Secondo l'indiscrezione, infatti, Marco Asensio avrebbe deciso di aprire una porta al Real Madrid in vista del rinnovo e cercare di trovare un accordo con le Merengues. In particolare, scrive AS, l'esterno offensivo sarebbe incentivato a rimanere anche a causa del mancato accordo tra Real e Mbappè che, se fosse andato in porto, avrebbe verosimilmente chiuso le porte del terreno di gioco ad Asensio.