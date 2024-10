Assenti Calabria e Theo, la Gazzetta: "Fascia a Leao o Gabbia"

Tra meno di una settimana il Milan tornerà in campo e lo farà a San Siro contro una delle squadre che storicamente soffre di più - almeno negli ultimi 25 anni - l'Udinese. La gara si giocherà sabato prossimo alle ore 18 e Fonseca sarà a corto di terzini. A destra non ci sarà Davide Calabria che è ancora alle prese con i suoi guai fisici, a sinistra sarà assente (per due partite di campionato consecutive) Theo Hernandez, espulso al termine della partita contro la Fiorentina.

Fonseca dovrà decidere come rimpiazzarli ma dovrà anche capire a chi affidare la fascia da capitano, dal momento che Calabria e Theo sono titolare e vice. La Gazzetta dello Sport questa mattina scrive così: "Calabria e Theo non ci saranno. Fascia da capitano a Leao o Gabbia". Il portoghese è già stato insignito dei più alti gradi nella gara contro il Lecce, per il centrale italiano sarebbe una prima volta. Altri candidati sono Mike Maignan, anche se Fonseca non ama i capitani non di movimento, o Alvaro Morata, che ha enorme esperienza internazionale ma è appena approdato in rossonero.