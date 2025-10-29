Atalanta-Milan 1-1, QS: "Lookman c'è, fantasma Leao"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così su Atalanta-Milan 1-1: "Lookman c'è, fantasma Leao". Se nella formazione bergamasca Lookman è tornato protagonista, nelle file rossonere ha deluso Rafael Leao, sostituito all'intervallo da Nkunku dopo un primo tempo non esaltante. Nel post-partita, Max Allegri ha spiegato che il portoghese, che era reduce da tre gol in due partite, non era al massimo della forma a causa di un problema all'anca che non gli permetteva di scattare.

Queste le parole di ieri sera in conferenza stampa del tecnico milanista su Leao: "Aveva avuto un problema all'anca contro il Pisa. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna fare a casa".