Attento Milan, il CorSport scrive: "Su Fofana anche Atletico e Psg"

Tra gli obiettivi di questo mercato rossonero c'è anche il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Youssouf Fofana, ieri in campo con i transalpini nell'amichevole contro il Lussemburgo in cui sono partiti titolari anche i milanisti Mike Maignan e Theo Hernandez. Il mediano classe 1999 ha vissuto la definitiva consacrazione nell'ultima stagione che si è conclusa con i monegaschi al secondo posto e di nuovo qualificati per la Champions League. Il Milan sa che deve muoversi in anticipo e con decisione se non vuole lasciarselo sfuggire.

In questo senso il Corriere dello Sport titola in merito a delle possibili concorrenti pericolose: "Su Fofana anche Atletico e Psg". Il centrocampista ha già annunciato che lascerà il Principato: entra nell'ultimo anno del suo contratto e non ha intenzione di rinnovare l'accordo. Date queste premesse il Diavolo spera di riuscire a strappare il sì del Monaco anche con una cifra pari a 20 milioni di euro. In tutto questo la dirigenza rossonera dovrà essere brava ad anticipare le altre pretendenti di livello come Atletico Madrid e Psg. Su MilanNews.it, recentemente, Fofana aveva dimostrato il suo interesse per i colori rossoneri (CLICCA QUI).