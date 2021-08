Bakayoko dopo Florenzi, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan raddoppia"

"Il Milan raddoppia", titola La Gazzetta dello Sport in merito alle mosse di mercato della società di via Aldo Rossi. "Gli affari rossoneri - scrive la rosea a pagina 2 -. In arrivo Florenzi, il jolly per Pioli, e si stringe per Bakayoko. Per il campione d’Europa chiusura ormai vicinissima: sì al prestito con diritto. Oggi il summit per l’ivoriano del Chelsea".