L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport riserva ampio spazio in prima pagina alla clamorosa sfida di Champions andata in scena ieri in Portogallo. "Pazzesco!", titola il noto giornale sportivo dopo gli otto gol rifilati al Barcellona da uno storico Bayern Monaco. "Barça raso al suolo", si legge sempre su Tuttosport.