Berlusconi torna a San Siro, la Gazzetta: "C'è sempre una prima volta"

MilanNews.it

Silvio Berlusconi, ex presidente e proprietario del Milan che ha vinto qualsiasi cosa (più volte) con il club rossonero, tornerà domani nella San Siro milanista per la sfida tra i Campioni di Italia e il Monza di cui è oggi presidente, accompagnato dal suo braccio destro Adriano Galliani. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "C'è sempre una prima volta". Nell'occhiello si legge: "Trent'anni di amore, di colpi e di coppe. Ora torna col Monza ma per il Milan non sarà rivale". La partita di domani non a caso ha un sapore di derby e non solo per la vicinanza geografica delle due città.