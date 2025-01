Blitz della Pimenta a Rotterdam. Tuttosport: "Milan-Gimenez, missione in Olanda"

Il Milan vuole regalare a Sergio Conceiçao non un attaccante qualunque, ma Santiago Gimenez, che mentre il Diavolo riusciva a superare il Girona grazie al solito di guizzo di Leao, ne segnava due al Bayern Monaco.

Abraham e Morata non bastano più, e considerata la rincorsa che c'è bisogno di fare in campionato, il Milan è pronto ad anticipare a questo calciomercato invernale un investimento previsto per l'estate. Il feeling tra le parti è forte, con l'agente del calciatore, Rafaela Pimenta, che nelle scorse ore è volata a Rotterdam per parlare con il Feyenoord per dichiarare la volontà del proprio assistito: lasciare da subito l'Eredivisie per andare a giocare a San Siro.

In merito a questa lunga, e complicata, trattativa, Tuttosport ha questa mattina scritto: "Milan-Gimenez, missione in Olanda".