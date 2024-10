Bologna-Milan, QS: "Gelo sul rinvio. E il recupero ora diventa un rompicapo"

In merito al caso Bologna-Milan, match che si sarebbe dovuto giocare oggi alle 18 e che è stato spostato a data da destinarsi, il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Gelo sul rinvio. E il recupero ora diventa un rompicapo". Se il club emiliano ha definito "saggia" questa decisione, in via Aldo Rossi sono furiosi e allibiti: "La partita è rinviata perchè con una decisione a mio avviso incomprensibile il sindaco ha vietato che la gara si giocasse anche a porte chiuse. Non ho capito perchè. Di fronte all'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa" le parole a caldo del presidente milanista Paolo Scaroni.

Quando si potrà recuperare Bologna-Milan? La Lega Serie A, per ora, non ha ancora disposto una data precisa perchè al momento non si può visto che il calendario di entrambe le squadre è pieno di impegni sia nazionali che internazionali. Certamente non si potrà giocare prima di febbraio.