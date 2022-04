Bologna, Soriano fino all'ultimo per il Milan: l'alternativa è Aebischer

Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, Roberto Soriano, centrocampista del Bologna fermo ai box per un infortunio al piede, tenterà il tutto per tutto per esserci lunedì sera a San Siro contro il Milan. Oggi dovrebbe essere valutato nell'allenamento che farà coi suoi compagni. In ogni caso, sempre secondo il Corriere dello Sport, cè già pronta l'alternativa: lo svizzero Aebischer.