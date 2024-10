Buone notizie da Milanello. La Gazzetta: "Chukwueze è già recupero. E anche Loftus-Cheek ci sarà"

Nel corso di questa sosta Paulo Fonseca si è ritrovato a lavorare in quel di Milanello con una rosa dimezzata dalle assenze per le Nazionali e gli infortuni. Oltre ai lungo degenti Calabria e Florenzi, alla lista degli indisponibili si era aggiunto anche Ruben Loftus-Cheek poco prima della partita di Firenze contro la Fiorentina.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, però, l'inglese è recuperato e domani tornerà ad allenarsi con il gruppo in vista della partita in programma sabato pomeriggio contro l'Udinese. L'altra buona notizia riguarda Samuel Chukwueze, che come scritto dalla rosea "è già recuperato". Il nigeriano ha avvertito un problema muscolare con la Nigeria, ma per fortuna di tutti gli esami ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato nulla di particolare, motivo per il quale sarà anche lui a disposizione contro i friulani.