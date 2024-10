Camarda record. La Gazzetta: "Debutto, festa e gol annullato"

Okay il risultato, okay la prestazione non brillantina, ma vuoi o non vuoi ieri sera la scena se l'è presa un ragazzo del 2008 acclamato da tutto San Siro, in una partita di Champions League: Francesco Camarda. Il gioiello del Milan Futuro è entrato nella storia per essere il più giovane italiano esordiente nella massima competizione europea per gol.

Non solo. Il giovane attaccante del Milan sarebbe potuto essere anche il più giovane marcatore proprio nella storia della Champions League, se non fosse stato per il VAR ed una manciata di centimetri che hanno spezzato la gioia di festeggiamenti che sarebbero potuti andare avanti per un po', anche perché sembrava essere cosa scritta il gol di Camarda. C'erano tutti i presupposti. Un vero peccato, ma il futuro del ragazzo e roseo, e sicuramente non si fermerà alla storica serata di ieri.

A fronte di questo esordio, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato di un Camarda record, titolato: "Debutto, festa e gol annullato".