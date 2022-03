Caos arbitri, Tuttosport: "Anche il Milan ha un dossier sui direttori di gara"

MilanNews.it

"Anche il Milan ha un dossier sui direttori di gara", scrive l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina. Il quotidiano torinese pone l'accento sul caos arbitri in Serie A, riportando le parole di un ex fischietto come Paolo Casarin, il quale, parlando del clamoroso errore commesso dal tandem Guida-Massa in Torino-Inter, ha dichiarato: "Anche un bimbo di 2 anni vedeva il rigore".