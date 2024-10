Caos ultrà, Tuttosport scrive: "E intanto partono i Daspo di 10 anni per molti ultrà"

Continua a far parlare l'inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan arrestati nella giornata di lunedì, a causa di legami mafiosi e attività illecite. Come viene ricordato i club non sono coinvolti al momento come indagati ma sono parti lese: ieri i legali nerazzurri e rossoneri hanno incontrato il Procuratore Viola e dovranno dimostrare che Inter e Milan non hanno nulla a che vedere con le questioni e anzi dovranno collaborare. Intanto sono stati emessi i primi provvedimenti contro i tifosi arrestati.

Oggi Tuttosport infatti scrive e rende conto: "E intanto partono i Daspo di 10 anni per molti ultrà". Il questore di Milano ha disposto 24 Daspo che vanno dai 3 ai 10 anni e dovrebbero arrivarne molti altri. Intanto nella giornata di ieri sono stati sentiti sia Marco Ferdico (capo della Curva Nord) che Luca Lucci (capo della Curva Sud) ma entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Questa stessa linea è stata mantenuta dagli altri tre interrogati: Mauro Nepi, Francesco Intagliata e Matteo Norrito (tutti membri del tifo organizzato interista).