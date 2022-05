Capello: "Kalulu rivelazione, Tonali è la massima espressione della maturità raggiunta dal Milan. Leao? E' il Roberto Bolle del calcio"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Fabio Capello ha parlato così di Kalulu, Theo Hernandez, Leao e Tonali: "Kalulu è una rivelazione, è concentrato, attento, perfettamente calato in un ruolo che all’inizio non era il suo. Ha fatto un salto di qualità incredibile. Theo Hernandez e Leao sono autori di giocate di altissimo livello, valgono il prezzo del biglietto. La facilità di corsa e la delicatezza nel tocco di palla di Leao sono uniche, nessuno aveva una combinazione simile tra i grandi campioni che ho allenato. Sembra danzare, è il Roberto Bolle del calcio. Fa cose difficili apparentemente con semplicità, senza sforzo. Mentre lui va via, gli avversari sembrano immobili. E poi, ovviamente, Tonali: la massima espressione della maturità raggiunta dalla squadra. Lo avevo apprezzato al Brescia, mi congratulai con Maldini quando lo presero: si era perso e si è ritrovato, così ha dimostrato qualità e caparbietà".