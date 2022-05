Capello su Ibra: "Leader tecnico e carismatico, ha riportato il Milan al vertice. Futuro? Dipende solo da lui"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic: "Nessuno ha la sua stessa convinzione. Di migliorarsi, come al tempo in cui lo conobbi io, e di vincere. Una voglia che lo contraddistingue ancora oggi, resta un leader tecnico e carismatico. Ibra è ritornato in un Milan in difficoltà e lo ha riportato al vertice, trasmettendo la sua mentalità. Sul futuro dipende solo da lui, dalle sue condizioni fisiche: su questo nessuno può dargli consigli".