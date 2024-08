Capitolo cessioni, Tuttosport: "Adli, cercati una squadra"

vedi letture

Per la seconda volta consecutiva Yacine Adli non è stato convocato da Paulo Fonseca. Questo conferma per l'ennesima volta il fatto che il centrocampista franco-algerino non rientri assolutamente nei piani di questo nuovo Milan, che con molta sincerità avrebbe comunicato al giocatore di trovarsi una nuova sistemazione in vista di questa stagione per evitare di rimanere rilegato un anno intero fra tribuna e panchina.

Accettata questa decisione, scrive Tuttosport che l'entourage di Adli si sarebbe subito messo alla ricerca di una nuova soluzione per il proprio assistito, valutando opportunità fra Spagna, Inghilterra e Francia che possano convincere il giocatore ma soprattutto soddisfare il Milan a livello economico con un'offerta.