Capitolo stadio. Tuttosport: "San Donato si arrabbia con Scaroni"

Nella giornata di ieri sono arrivate importanti novità in merito alla questione stadio, conseguenze dirette al fatto che lunedì Milan ed Inter hanno avuto un importante incontro a Roma con il sindaco di Milano Sala e le principali istituzioni per parlare del futuro di San Siro e delle aree limitrofe, visto che i due club sembrerebbero essere intenzionati ad acquistarle per costruire lì il nuovo stadio.

Questo non è assolutamente piaciuto al sindaco ed al comune di San Donato, dove il Milan sta autonomamente portando avanti il progetto del suo stadio di proprietà. A confermarlo questa mattina Tuttosport che oltre a titolare "San Donato si arrabbia con Scaroni", ha anche riportato il comunicato ufficiale dello stesso Comune milanese, nel quale si può leggere: "A fronte delle recenti notizie della stampa e dichiarazioni del presidente del Milan che prospettano di considerare la costruzione del nuovo stadio a San Siro come ipotesi concreta, il sindaco Squeri ha chiesto un incontro urgente con i vertici del Milan e la proprietà della società per giungere a un chiarimento in merito al progetto dello stadio a San Donato considerando anche che l’iter ormai avviato richiede serietà e trasparenza nei confronti delle istituzioni e dei cittadini".