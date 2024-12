Cardinale esce allo scoperto. Tuttosport in prima pagina: "Le scomode verità del n.1 del Milan"

Nella giornata di ieri l'Harvard Buisness School ha rilasciato un documento contenente una lunga ed interessante intervista a tutto lo stato maggiore del Milan, dal presidente Paolo Scaroni all'amministratore delegato Giorgio Furlani, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada fino ad arrivare, ovviamente, al Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic.

Mancherebbe qualcuno, ma no, anche il proprietario Gerry Cardinale ha rilasciato qualche dichiarazione, fra un retroscena e l'altro, con tanto di frecciata diretta all'altra sponda del Naviglio. In merito alle parole del numero 1 di RedBird Tuttosport ha questa mattina titolato "Le scomode verità del n.1 del Milan", che per quanto potranno non essere (ulteriormente) condivise dalla gente rossonera, almeno hanno fatto chiarezza su un modus operandi di questa proprietà che difficilmente cambierà..