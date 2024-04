Cardinale manda Ibra, la Gazzetta: "Gerry gli affida le grandi scelte di mercato e Pioli"

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport più che metter in primo piano la gara tra Sassuolo e Milan, in programma alle ore 15 al Mapei Stadium, parla delle future strategie rossonere e in particolare di chi si occuperà di metterle in pratica. La rosea, in tal senso, si riferisce a Zlatan Ibrahimovic che già diverse settimane fa era stato indicato da Gerry Cardinale come la sua estensione nel centro sportivo di Milanello e a Casa Milan. Nonostante lo svedese non abbia un ruolo definito, sarà lui ad avere pieni poteri a partire da adesso e di cui si vedranno i primi frutti nel corso della prossima estate.

La Gazzetta titola: "Ibra al centro. Gerry gli affida le grandi scelte di mercato e Pioli". Sono soprattutto questi i due grandi temi in casa rossonera. Da una parte le strategie di mercato, dall'altra il futuro di Stefano Pioli che potrebbe essere legato fortemente ai risultati che verranno ottenuti nella prossima settimana. "Zlatan condividerà tutte le decisioni dell'area sportiva con il proprietario. All'ad Furlani poteri finanziari", continua la rosea. Su Pioli il quotidiano scrive: "Per l'allenatore decisive anche le prossime sfide con Roma e Inter. La proprietà delusa e sorpresa per il ko contro la Roma".