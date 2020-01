Carica Ibrahimovic, Corriere della Sera: "Sono più cattivo"

Il Corriere della Sera dedica ampio spazio a Ibrahimovic, dopo l’intensa giornata di ieri che ha visto lo svedese protagonista indiscusso. "Sono più cattivo", titola il noto quotidiano utilizzando una dichiarazione dell’attaccante. "Non sono venuto al Milan per fare la mascotte - ha affermato -. Non gioco più per soldi, ma per l’adrenalina. Se mi fischieranno? Meglio, alla fine dovranno applaudirmi. Non posso giocare come a 28 anni, ma invece di correre tiro da 40 metri". Insomma, Ibrahimovic non vede l’ora. E dopo la conferenza stampa a Casa Milan si è (ri)presentato a Milanello mettendo a referto un gol e un assist nell’amichevole con la Rhodense.