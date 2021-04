Caso Donnarumma, Tuttosport titola: "Ore di attesa"

Il rinnovo di Donnarumma tiene banco in casa Milan. Come riporta Tuttosport, Maldini e Massara non si schiodano dall’offerta da 8 milioni, mentre Raiola rimane fermo sulla sua posizione con richieste alte per l’ingaggio del portiere e una ricca commissione per lui. La partita a scacchi continua: l’eventuale qualificazione in Champions del Milan potrebbe fare la differenza. Intanto la presenza ieri di Raiola a Torino ha alimentato nuove voci sul futuro di Gigio. L’obiettivo è chiudere la questione - in un verso o nell’altro - prima dell’inizio degli Europei.