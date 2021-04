Ceferin avverte i club "ribelli". La Gazzetta dello Sport: "Ultimatum per 4"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla questione Super League, dopo le parole dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, il quale ha dichiarato: "Chi non esce dalla Superlega è fuori dalla Champions". Insomma, un chiaro avvertimento per Milan, Juventus, Barcellona e Real, ovvero i club che non hanno messo da parte definitivamente il progetto. Non a caso, la rosea titola: "Ultimatum per 4".