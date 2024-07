Centrocampo Milan, la Gazzetta: "Samardzic, si tratta. Bennacer, sirene dall'Arabia"

vedi letture

Un po' come l'anno scorso anche in questa sessione estiva il Milan potrebbe cambiare a centrocampo. I rossoneri hanno almeno un paio di obiettivi sul mercato come Youssouf Fofana e come Lazar Samardzic. Allo stesso tempo alcuni membri attuali del reparto potrebbero abbandonare la nave ed essere ceduti: il principale indiziato si chiama Ismael Bennacer che è nel mirino di diversi club del campionato dell'Arabia Saudita che, presto, potrebbero fare la loro mossa.

Per tale ragione la Gazzetta dello Sport oggi scrive e titola così: "Samardzic, si tratta. E per Bennacer sirene dall'Arabia". Nel sottotitolo quindi si riferisce: "Il serbo dell'Udinese vuole i rossoneri ma la richiesta è di almeno 20 milioni". Dunque il calciatore si trasferirebbe volentieri al Milan che adesso deve cominciare la trattativa con i friulani, anche se non vuole esagerare ma più cavalcare l'onda dell'opportunità. Oltre a Bennacer anche Adli e Pobega potrebbero essere potenziali partenti: non c'è la titolarità garantita per nessuno dei due e, soprattutto nel secondo caso, si potrebbe pensare anche di usarlo come contropartita tecnica in qualche trattativa.