Certi amori non finiscono. Tuttosport: "Galliani torna al Milan"

Antonello Venditti nel 1991 pubblicava una canzone dal titolo "Amici mai", la cui frase più iconica è senza ombra di dubbio "Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano". Ed è questo il caso di Adriano Galliani, che dopo 7 anni di Monza potrebbe tornare a ricoprire una carica istituzionale al Milan.

Nulla di ufficiale né tanto meno ufficioso al momento, anche perché lo stesso diretto interessato ha cercato di sviare ogni domanda e risposta in merito al suo futuro, ma ripercorrendo la sua esperienza al Monza, culminata con una dolorosa retrocessione in Serie B e cessione agli americani di BLv, Tuttosport ha titolato "Galliani torna al Milan", e chissà che non possa farlo a stretto giro.