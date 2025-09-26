Rabiot impattante ed entusiasta. Il CorSport: "Seguiamo Max e sarà un grande Milan"
Da quando è arrivato il Milan ha cambiato marcia. Sarà un caso? In occasione del suo incontro con i tifosi al Flag Ship Store di via Dante Adrien Rabiot si è anche dedicato alla stampa presente rilasciando qualche dichiarazione in merito all'ottimo momento di forma che lui e i suoi compagni stanno attraversando.
Da campione quale è il francese ha cercato di mantenere l'attenzione ai massimi livelli ribadendo a più riprese di essere ancora all'inizio, e che c'è ancora tanto da lavorare per arrivare al top. E questo ha servito l'assist al Corriere dello Sport, che riprendendo le parole di Rabiot ha questa mattina titolato "Seguiamo Max e sarà un grande Milan".
