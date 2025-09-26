Il ritorno del numero 10. Il QS: "Il Milan riabbraccia Leao"

Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Dopo oltre 40 giorni l'attesa è finita: Rafael Leao tornerà a disposizione di Max Allegri per l'importante sfida in programma domenica contro il Napoli. Il portoghese non sarà ovviamente titolare, anche perché non ancora al 100%, ma già il fatto che il tecnico livornese possa fare affidamento su di lui a partita in corsa fa tutta la differenza di questo mondo. 

Un recupero importante, per certi versi anche decisivo, visto che con il suo numero 10 il Diavolo potrà esprimere tutto il suo reale potenziale offensivo, che in questo inizio di stagione non ha deluso. In merito a questo Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Il Milan riabbraccia Leao", finalmente. 