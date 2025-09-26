Ufficiale il closing del Monza. Il CorSera: "Galliani esce e ora aspetta il Milan..."

vedi letture

Fininvest ha ceduto l'80% del Monza al fondo americano BLv. Una cessione che era nell'aria già da qualche mese, e che ha portato figure storiche del club brianzolo ad andare via per lasciare massima libertà di manovra al nuovo managment. Fra queste c'è anche Adrieno Galliani, che in un lungo post Instagram ha ieri svelato le motivazioni della sua decisione, tanto scontata quanto ovviamente dolorsa.

Adesso lo storico dirigente italiano è libero sul mercato, anche se la sensazione è che il suo futuro sia in qualche modo già segnato. Scrivono infatti i colleghi del Corriere della Sera che "Galliani esce e ora aspetta il Milan...", dove potrebbe tornare a ricoprire un ruolo istituzionale, anche se non quello di amministratore delegato che lo ha caratterizzato per tutto l'arco della sua incredibile carriera.