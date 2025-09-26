Allegri e Conte, i mister scudetto. Il CorSport: "I cannibali"

Allegri e Conte, i mister scudetto. Il CorSport: "I cannibali"MilanNews.it
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Domenica sera a San Siro non si affronteranno solo Milan e Napoli, ma anche Massimiliano Allegri e Antonio Conte, che per la prima volta dal 2013 torneranno a giocare contro. Una sfida nella sfida, forse la più attesa, visto che i top player non giocano solamente in campo, ma stanno anche sulle rispettive panchina. 

Quando si parla di Max Allegri e Antonio Conte non si può non pensare alla parola scudetto, visto che 11 degli 15 tricolori assegnati in Serie A sono andati proprio a loro. Per questo motivo Il Corriere dello Sport ha deciso di dedicare loro il taglio basso della prima pagina di questa mattina, titolando "I cannibali". 