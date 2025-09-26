I migliori a confronto. La Gazzetta: "Allegri contro Conte, duello tra fuoriclasse"

Il conto alla rovescia è cominciato. Mancano appena due giorni all'importante e suggestiva sfida di campionato tra Milan e Napoli a San Siro, che pur non essendo (già) decisiva ci permetterà un po' di capire come potrebbero andare le cose nel corso di questa stagione. Quella di domenica, però, sarà una sfida nella sfida, perché oltre ai tanti campioni che si affronteranno in campo, ci sarà un altro duello che merita di avere i riflettori addosso: quello tra Max Allegri e Antonio Conte.

Stiamo parlando dei migliori allenatori attualmente in circolazione in Italia, oltre che vincitori di 11 degli ultimi 15 tricolori assegnati in Italia. Un confronto tra titani, che La Gazzetta dello Sport ha voluto ovviamente approfondire titolando: "Allegri contro Conte, duello tra fuoriclasse".