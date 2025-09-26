Luce verde a San Siro. La Repubblica: "Vicino il sì a Inter e Milan"

di Lorenzo De Angelis

Nella giornata di ieri è andato in scena, presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il Consiglio comunale per la questione relativa al futuro di San Siro. Il primo scoglio sarebbe stato superato, con la decisione definitiva che verrà presa nella giornata di lunedì. 

Le sensazione sono più che positive, come titolato questa mattina anche da La Repubblica, che in merito alla questione di San Siro ha titolato "Vicino il sì a Inter e Milan". Nel frattempo il ministro Abodi nominerà oggi il responsabile di impianti chiesto dalla Lega A, a ulteriore conferma che il traguardo è oramai vicino. 