Cessione Milan a RedBird, Tuttosport: "Cardinale proprietario. E sabato sarà al derby"

"Cardinale proprietario. E sabato sarà al derby": titola così questa mattina Tuttosport all'indomani della cessione del Milan a RedBird. Il fondo americano ha acquistato il 99,97% delle quote del club di via Aldo Rossi. Tra i nuovi investitori ci sono anche i New York Yankees che entrano in società con una quota di minoranza di circa il 10%. Gerry Cardinale è atteso sabato in tribuna a San Siro per il derby contro l'Inter.