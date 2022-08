Champions, la Gazzetta sulla Dinamo: "Varianti tattiche, un 10 prodigio"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, ha proposto un pezzo di approfondimento su ciascuna delle tre squadre sorteggiate con il Milan nel girone di Champions. Sulla Dinamo Zagabria questo è il titolo della rosea: "Varianti tattiche, un 10 prodigio. L'obiettivo è l'Europa League". I croati fanno affidamento su un allenatore esperto come Ante Cacic, selezionatore della nazionale a Euro 2016. Il compito del club sarà difficile ma credono di poter lottare per un posto in Europa League. In rosa anche alcuno giocatori della nazionale esperti: Livakovic, Orsic, Ivanusec e Petkovic. Il talentino è però il 19enne Martin Baturina, numero 10 della formazione. Attenzione anche alle varianti tattiche che adotta spesso il tecnico della Dinamo.