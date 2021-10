Champions League, Repubblica: "Il Milan al terzo ko"

"L'Inter spegne la favola Sheriff. Il Milan al terzo ko" scrive La Repubblica in prima pagina parlando delle due milanesi impegnate ieri in Champions League. Vittoria per 3-1 dei nerazzurri contro lo Sheriff e qualificazione agli ottavi riaperta. Il Milan invece ko in casa del Porto per 1-0: rossoneri a 0 punti dopo 3 giornate, passaggio del turno sempre più difficile.