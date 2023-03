Champions, Tuttosport in apertura: "Mezzogiorno da brividi: Inter, Milan e Napoli a rischio derby"

MilanNews.it

Più si va avanti nella competizione più i sorteggi portano un carico di tensione quasi pari a quello che si vive durante una gara di Champions League, a maggior ragione se dall'urna - come quest'anno per le italiane - possono uscire dei derby. Per questo motivo oggi Tuttosport titola nella sua apertura: "Champions, mezzogiorno da brividi: Inter, Milan e Napoli a rischio derby". Alle 12 il sorteggio da Nyon dove le tre compagini del campionato di Serie A tenteranno di evitare le avversarie peggiori ma anche di non pescarsi l'una con l'altra per evitare sfide cariche di tensione.