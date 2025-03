Champions un miraggio. Il QS in apertura: "Orgoglio Conte, Milan piegato da Politano e Lukaku"

E pensare che in estate Zlatan Ibrahimovic non ritenne Antonio Conte essere un profilo da Milan, con tutto il rispetto parlando. Tra andata e ritorno, però, l'allenatore salentino ha dato una bella lezione non solo al Senior Advisor svedese ma anche a tutta la dirigenza rossonera, conquistando 6 punti in due partite contro il Diavolo, cosa che non succedeva al Napoli addirittura dalla stagione 2016/2017.

La vittoria azzurra del Diego Armando Maradona si è conquistata le prime pagine di alcuni dei quotidiani sportivi più importanti, come ad esempio il QS, che questa mattina ha titolato in apertura: "Orgoglio Conte, Milan piegato da Politano e Lukaku".