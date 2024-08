Chi in attacco a Parma? Il CorSport: "Jovic e Okafor si giocano il posto davanti"

L'assenza di Alvaro Morata, che sarà costretto a saltare non solo il Parma ma anche la Lazio e gli impegni con la sua nazionale, mette Paulo Fonseca difronte ad una scelta tutt'altro che scontata: chi guiderà l'attacco del Milan nelle prossime due giornate di campionato?

Al momento una risposta a questa domanda non c'è, anche perché stando a Il Corriere dello Sport l'allenatore portoghese starebbe al momento valutando due opzioni, che risponderebbero al nome di Luka Jovic e Noah Okafor. Scrive il quotidiano che i due potrebbero fare a staffetta sabato al Tardini contro il Parma giocando un tempo ciascuno, con il serbo che sembrerebbe partire leggermente favorito rispetto allo svizzero, che all'esordio contro il Torino è stato decisivo con quel col al 95esimo minuto.

Un po' più complessa, invece, l'ipotesi di vedere in campo il giovane Francesco Camarda, che in questi ultimi giorni si è allenato con il Milan Futuro in vista dell'esordio in Serie C di domenica contro la Virtus Entella.