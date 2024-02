Chukwueze è un "mistero", il CorSport: "Talento ancora inespresso"

vedi letture

La stagione del Milan ha avanzato diversi punti interrogativi fino a questo momento: da problemi tattici a quelli di risultato, passando anche a questioni legate alla continuità. Tra i tanti punti di domanda ce ne è uno anche legato al rendimento di Samuel Chukwueze, totalmente al di sotto delle aspettative con cui il nigeriano si era presentato a Milano durante la scorsa estate. Il Corriere dello Sport questa mattina affronta il problema e parla dell'ex Villarreal così: "Mistero Chukwueze, un talento ancora inespresso". Nell'occhiello si legge: "L'attaccante, tornato dalla Coppa d'Africa, non ha ancora convinto Pioli e società".

Chukwueze si era affacciato nella sua nuova esperienza milanista come il giocatore più pagato dell'estate e il sicuro padrone della fascia destra. L'ambientamento è durato più del previsto, qualche acciacco si è messo di mezzo e anche Christian Pulisic ha dimostrato molta più costanza di rendimento e qualità. Il risultato, oggi, è che il bottino raccolto dal nigeriano a inizio marzo del suo primo anno al Milan sono due gol in Champions e zero in tutte le altre competizioni. Un po' poco per le premesse. L'anno scorso era stato uno dei migliori giocatori in Liga, quest'anno non riesce a fare la differenza e neanche l'esperienza in Coppa d'Africa sembra averlo scosso. Rimane un mistero.