Come Kakà e Gigio, scrive il CorSera: "Zirkzee, proposto al Milan anche il fratello"

Il triangolo di mercato Milan-Zirkzee-Kia ha raggiunto una fase di stallo. I rossoneri sono decisi a puntare sulla punta olandese come numero 9 del futuro e si erano mossi per tempo trovando accordo con il giocatore sia per il contratto che per il progetto in generale. A fermare momentaneamente tutto, però, è stata la richiesta da 15 milioni di commissioni di Joorabchian, agente fidato della punta del Bologna. Dunque al momento la trattativa è ferma: i rossoneri rimangono in vantaggio ma il Bologna inizia a sperare di poter trattenere il gioiellino, il Manchester United continua a valutare un inserimento improvviso.

Intanto, questa mattina, il Corriere della Sera riporta di una novità che potrebbe aiutare a sbloccare la trattativa. Titola così il quotidiano generalista: "Zirkzee come Kakà e Gigio. Proposto al Milan anche il fratello". Secondo l'indiscrezione, Kia Joorabchian, che ha capito che il Milan non pagherà i 15 milioni di commissioni, per risolvere la questione vorrebbe inserire e proporre al club rossonero Jordan Zirkzee, fratello minore di Joshua classe 2005 che al momento gioca nell'under 19 del Bayer Leverkusen. Sarebbe un film già visto con Kakà e Donnarumma, accompagnati a Milanello dai fratelli Digao e Antonio.