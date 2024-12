Conceiçao-Milan, Gazzetta: "Scelto perché è un duro. Tutto pronto da giorni, Cardinale decisivo"

"Scelto perché è un duro. Tutto pronto da giorni, Cardinale decisivo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla decisione del Milan di affidare la panchina a Sergio Conceiçao al posto dell'esonerato Fonseca. Chi ha deciso? Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono gli uomini di riferimento per le questioni tecniche, ma la decisione è stata presa da Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi.

La Rosea ha spiegato poi perchè e quando è stato scelto Conceiçao: "Il Milan ha scelto Conceiçao perché è un allenatore dal carattere forte e ritiene che un duro faccia bene allo spogliatoio. Mendes e Conceiçao hanno parlato con il Milan già nelle scorse settimane e qui sta a ognuno decidere se sia stata una sana precauzione o una mancanza di riguardo verso Paulo Fonseca. L’accordo sul contratto è stato trovato tempo fa, Conceiçao sarebbe stato pronto anche nei giorni di Verona-Milan e i documenti sono stati scambiati già la scorsa settimana. Insomma, era tutto pronto per il cambio, rinviabile in caso di vittoria convincente contro la Roma. Domenica sera tutto si è compiuto: le voci uscite prima in Portogallo e poi in Italia, una partita con un allenatore sfiduciato, la scelta di cambiare dopo il 90’".