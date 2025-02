Conceiçao ne recupera uno per Bologna. La Gazzetta: "Jovic sta bene, è stato convocato"

Contro il Bologna Sergio Conceiçao non avrà a disposizione Kyle Walker ed i lungo degenti Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek, i cui ritorni in campo sembrerebbero essere però prossimi. Per la sfida del Dall'Ara l'allenatore del Milan ha però recuperato un giocatore che più volte nel corso della stagione è risultato essere decisivo grazie alle sue reti.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha infatti titolato: "Jovic sta bene, è stato convocato". L'ultima chiamata in campionato risale addirittura allo scorso 2 di febbraio, in occasione del derby contro l'Inter pareggiato per 1 a 1.