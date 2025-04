Conceiçao punta ancora su di lui. Il CorSport: "Il Milan ora conta sui colpi di Jovic"

4 gol nell'ultimo mese di stagione, più di quanti non ne abbia fatti Santiago Gimenez dal suo arrivo in rossonero. Con silenzio, professionalità ma soprattutto dedizione, Luka Jovic è tornato in condizione mettendosi a totale disposizione dei suoi compagni di squadra e di Sergio Conceiçao, diventando settimana dopo settimana uno degli inamovibili di questo Milan.

E la doppietta nel derby di mercoledì è il premio della perseveranza ma soprattutto del coraggio dell'allenatore portoghese, che nel momento del bisogno ha rispolverato un giocatore che sembrava essere uscito dai radar. In merito a Luka Jovic e all'incredibile rendimento che sta avendo in questo momento della stagione, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il Milan ora conta sui colpi di Jovic" non solo per concludere nel migliore dei modi questa stagione, ma anche e soprattutto per vincere la Coppa Italia.