Condò sul CorSera: "Anche nei periodi felici il peso di Leao nei match rimane un tiro di dadi"
Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Codò ha parlato così di Rafael Leao: "Prima o poi rivedremo Camarda con la maglia del Milan? L’auspicio è dovuto anche al perdurante problema del 9 in casa rossonera, dove Gimenez oscilla fra prestazioni volitive ma sfortunate e altre — tipo ieri a Bergamo — prive di anima. Il Milan è andato subito in vantaggio grazie a un tiro della domenica di Ricci, che sta comunque sfruttando l’assenza di Rabiot per farsi notare, e da lì in poi ha assistito al ritorno dell’Atalanta con una serenità tibetana francamente eccessiva.
Juric ha disegnato per l’occasione una versione nuova della Dea, senza centravanti, con Lookman unica punta e De Ketelaere aggiunto al palleggio di centrocampo, dominante così grazie alla netta superiorità numerica. Così l’Atalanta ha svuotato l’area per riempirla di inserimenti, ha colto il pari grazie a una bella verticale Pasalic-Lookman (la sua estate è ufficialmente finita ieri), e ha poi fatto match pari nella ripresa, in cui il Milan si è rialzato dalla sua area. Fa quasi tenerezza che l’Atalanta abbia segnato grazie a una palla perduta da Modric (succede anche a lui!) colpisce che Leao sia rimasto negli spogliatoi dopo un primo tempo inconsistente. Anche nei periodi felici, e questo lo è, il suo peso nei match rimane un tiro di dadi".
