Conte, l'addio al Tottenham è imminente. Il CorSport: "Juve, Milan, Inter e Roma in fila"

"In fila per Conte". L'avventura al Tottenham di Antonio è ai titoli di coda: l'addio si consumerà con ogni probabilità in questi giorni, con gli Spurs che stanno ragionando sulla miglior strategia da adottare per la buonuscita. In tanti, in Serie A, hanno già drizzato le antenne: tra questi - scrive il Corriere dello Sport - c'è sicuramente la Juventus, ma anche Milan, Inter e Roma.