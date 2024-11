Continua il saliscendi della sua stagione. Tuttosport: "Theo, serata horror"

Dalla bella prestazione di Madrid a quella terribile di ieri sera contro il Cagliari non sono passati neanche 5 giorni. Ma alla fine Theo Hernandez in questa stagione ci ha abituati ad un rendimento del genere, cosa che però non dovrebbe riguardarlo considerato il suo status nel Milan ed a livello internazionale.

Il francese ieri sera è stato senza ombra di dubbio il peggiore in campo, perché su parte dei gol del Cagliari, in particolare il terzo, l'ultimo di Gabriele Zappa, c'è il suo zampino. Troppa superficialità o forse presunzione, è forse questo quello che ieri ha beffato Theo Hernandez, perché una prestazione del genere non si spiega.

Se il francese vuole meritare un rinnovo da top player è giusto che torni ai suoi livelli, che non sono di certo quelli di ieri sera, come confermato anche da Tuttosport che ha parlato di serata horror per Theo Hernandez, ribadendo il continuo saliscendi di prestazioni in questa stagione.