Coppa Italia trofeo chiave per le casse del Milan. La Gazzetta: "I soldi nella coppa"

Vincere la Coppa Italia per cercare di rendere meno amara una stagione ricca di difficoltà, di alti e di bassi. Non solo questo. Alzare nel cielo di Roma il trofeo il prossimo 14 maggio significherebbe per il Milan anche fare fronte ai mancati introiti della Champions League, competizione alla quale verosimilmente non parteciperà nella prossima stagione.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport "I soldi nella Coppa", in quanto laurearsi campione vale quasi 18 milioni di euro, tra bonus vittoria, partecipazione alla prossima Supercoppa Italia (2,2 milioni di euro) e all'Europa League, che tra partecipazione e quote minime del cosidetto "value" garantirebbe al Milan 13,3 milioni di euro prima ancora di scendere in campo. Di questo passo la Coppa Italia acquisisce ancora più importanza.