Corriere della Sera: "Bonera-Ibra guidano la sfida all’amico Gattuso"

"Bonera-Ibra guidano la sfida all’amico Gattuso". È il titolo che il Corriere della Sera dedica al Milan in vista della gara di questa sera contro il Napoli. Peserà l’assenza di Pioli - scrive il noto quotidiano - uomo chiave di questa rinascita rossonera: il Covid lo ha bloccato a casa, ma in settimana ha seguito e diretto gli allenamenti in smartworking. Il Milan non vince al San Paolo dall'ottobre del 2010: quella sera, oltre al solito Ibrahimovic (autore di un gol), in campo c'erano anche Bonera e Gattuso, avversari questa sera ma in panchina.