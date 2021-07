Corriere della Sera: "I contratti in scadenza agitano mezza Serie A"

"Da Dybala a Insigne fino a Kessie e Brozovic. I contratti in scadenza agitano mezza Serie A". Lo scrive il Corriere della Sera, che spiega ogni squadra ha il suo caso spinoso da risolvere, fra aspettative esorbitanti dei giocatori, commissioni monstre rivendicate dagli agenti e giuramenti di amore eterno da cui non sempre deriva un comportamento conseguente. Il Milan, ad esempio, dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu, è alle prese con il rinnovo di Kessie, uno dei pilastri della squadra di Pioli: i dirigenti rossoneri non hanno intenzione di lasciar partire l'ivoriano.